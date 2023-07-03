ТАСС: Скончался гражданин Таджикистана, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева

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Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в молдавском МВД.
30 июня Рустам Ашуров, которому был был запрещен въезд в Молдавию, во время конвоирования в стерильную зону отобрал пистолет у пограничника. Затем он застрелил его, а также работника службы безопасности аэропорта, и был ранен при задержании.
Ранее стало известно, что злоумышленник на родине семь лет служил в силовых структурах.
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Ранее стало известно, что злоумышленник на родине семь лет служил в силовых структурах.
«43-летний Рустам Ашуров был уволен из-за ненадлежащего поведения. Он не состоял в какой-либо террористической группировке, однако был ранее судим за разбойное нападение», — рассказал представитель МВД Молдавии.Сейчас власти Молдавии находятся в процессе переговоров с Таджикистаном. В ведомстве отметили, что расследование идет полным ходом, и пообещали информировать молдаван о всех деталях расследования, при этом, соблюдая принципы конфиденциальности уголовного дела.
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В МВД Молдавии не подтвердили информацию о связи стрелявшего в аэропорту с военными структурами
Артем Путинцев