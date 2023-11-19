Скончался известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви. 

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Индийский актер и режиссер Санджай Гадхви скончался на 57-м году жизни, передает издание The Indian Express.
Уточняется, что режиссер умер в собственном доме от сердечного приступа.
Также родственники усопшего написали пост в интернете с просьбой всех поклонников Гадхви принять участие в поминальных обрядах в крематории Осивара.
Санджай Гадхви создал такие фильмы как "Ради тебя", "Свадьба моей любимой", "Байкеры", "Байкеры – 2", "Похищение" и "Странная и удивительная любовь". Последним фильмом, который режиссировал Гадхви, стала "Операция Париндей".
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Также родственники усопшего написали пост в интернете с просьбой всех поклонников Гадхви принять участие в поминальных обрядах в крематории Осивара.
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Дана Игумнова