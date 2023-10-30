Скончался один из полицейских, пострадавший во время беспорядков в Махачкале

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В Махачкале скончался один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту, об этом сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.
Протест пришлось разгонять с привлечение правоохранительных органов. В результате, пострадали 9 полицейских, двое из них находятся в больнице.
Один из пострадавших скончался. По словам Пирмагомедовой, его ударили камнем по голове. Врачам не удалось спасти жизнь полицейского.
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Протест пришлось разгонять с привлечение правоохранительных органов. В результате, пострадали 9 полицейских, двое из них находятся в больнице.
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Евгения Парфентьева