Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев

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В возрасте 85 лет скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об этом сообщил в своём Telegram-канале нынешний глава Якутии Айсен Николаев.
«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека <...> Михаила Ефимовича Николаева», – написал глава республики.По словам Айсена Николаева, первый президент умело сочетал в себе принципиальность, непреклонную волю, силу и любовь к людям. Глава республики подчеркнул, что вся Якутия будет скорбеть вместе с семьей и близкими Михаила Николаева.
Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с 1992 по 2002 год. Кроме того, в 2011 году он стал депутатом Госдумы от «Единой России».
Причины смерти политика, а также дата его похорон будут объявлены позже.
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