Скончался житель Волгограда, на которого упала доска со строящегося здания

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Волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания в центре города, умер в реанимации. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Сообщается, что во вторник вечером, 11 июля, на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда упала доска от опалубки. От полученного удара мужчина упал на бетонную лестницу, которая ведет к пойме реки Царица.
По данным комитета здравоохранения области, пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
В комитете дополнили, что травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего он скончался.
Отмечается, что сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры начали проверку по факту происшествия.
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По данным комитета здравоохранения области, пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Отмечается, что сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры начали проверку по факту происшествия.
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Екатерина Коршунова