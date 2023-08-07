Скопинский маньяк пытался изнасиловать студентку

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Полиция задержала скопинского маньяка, который 6 августа напал и попытался изнасиловать студентку местного колледжа, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома. Нападение произошло в 900 метрах от дома Мохова.
Сегодня полиция задержала подозреваемого. Им действительно оказался скопинский маньяк, но не Виктор Мохов, а 40-летний Михаил Борискин, отсидевший за аналогичное преступление. Борискин вышел на свободу всего два месяца назад – 26 мая. Он отбывал наказание в колонии строгого режима.
Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают полицейские.
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Сегодня полиция задержала подозреваемого. Им действительно оказался скопинский маньяк, но не Виктор Мохов, а 40-летний Михаил Борискин, отсидевший за аналогичное преступление. Борискин вышел на свободу всего два месяца назад – 26 мая. Он отбывал наказание в колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева