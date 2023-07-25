Скорая и полиция забыли труп пенсионерки в квартире Петергофа

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В Петергофе полиция и скорая помощь забыли забрать из квартиры тело скончавшейся пенсионерки, сообщает 47news.
О смерти пенсионерки 3 июля в профильные службы сообщили соседи. Специалисты приехали в квартиру усопшей, однако, несмотря на наличие всех необходимых документов, тело, почему-то, забирать не стали, а просто бросили разлагаться.
Труп вывезли из квартиры только 24 июля. На ужасный запах отреагировали соседи и позвонили родственникам погибшей.
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Труп вывезли из квартиры только 24 июля. На ужасный запах отреагировали соседи и позвонили родственникам погибшей.
«Мы с мужем поехали, а там такое. И ведь скорая с полицией была, а тело так и осталось», - прокомментировала ситуацию родственница пенсионерки.В ритуальном агентстве заявили, что об усопшей им сообщили только 24 июля. В этот же день они приехали и забрали тело.
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Евгения Парфентьева