Скорая перевернулась после ДТП в Комсомольске-на-Амуре, три человека пострадали

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Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в городе Комсомольске-на-Амуре, пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Ленина. Пострадали водитель автомобиля, медик и пожилая женщина. Их госпитализировали. По факту происшествия организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области три человека скончались в ДТП с двумя иномарками и грузовиком. С травмами госпитализирован водитель грузовика. Проводится доследственная проверка.
44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
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Екатерина Коршунова