Скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину

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В городе Бийск Алтайского края скорая помощь, которая экстренно доставляла пациента в больницу, насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
«В городе Бийске, на улице Ленина, в районе дома 256, водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель со включенными спецсигналами, двигаясь по улице Ленина от переулка Коммунарский в направлении переулка Кожевенный, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода–женщину, 1984 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители МВД.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Отмечается, что несовершеннолетнего пациента, который находился в той самой скорой помощи, после аварии забрала другая машина и успешно доставила в больницу.
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