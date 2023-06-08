Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко: Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения реки Днепр после теракта на Каховской ГЭС со стороны украинских боевиков выросла в 10 раз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что этот факт усложняет процесс ликвидации последствий происшествия на гидроэлектростанции.
Алексеенко добавил, что в настоящее время спасательная группа увеличена до 428 человек. Также на месте инцидента работает 188 единиц техники.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили теракт на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Глава региона подчеркнул, что этот факт усложняет процесс ликвидации последствий происшествия на гидроэлектростанции.
«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они будут координировать все задачи на месте. Работа продолжается круглосуточно, помощь должна прийти к каждому», — говорится в публикации.
Алексеенко добавил, что в настоящее время спасательная группа увеличена до 428 человек. Также на месте инцидента работает 188 единиц техники.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили теракт на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян