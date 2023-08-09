СКР считает главной версией взрыва в Сергиевом Посаде нарушение норм безопасности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Основная версия взрыва в помещении на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде – нарушение норм безопасности. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий. Предположение об атаке БПЛА, по её словам, не подтверждается.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники. На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СКР по Московской области Причины произошедшего и число пострадавших устанавливаются. К настоящему времени можем сообщить о том. что версия с атакой беспилотного летательного аппарат не нашла своего подтверждения», – сказала Врадий.Об отсутствии подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, ранее заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва.
Губернатор также пообещал, что власти региона позаботятся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично повреждён спорткомплекс «Луч».
Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская