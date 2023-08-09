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СКР считает главной версией взрыва в Сергиевом Посаде нарушение норм безопасности

09 августа 2023, 15:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Основная версия взрыва в помещении на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде – нарушение норм безопасности. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий. Предположение об атаке БПЛА, по её словам, не подтверждается.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники. На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СКР по Московской области Причины произошедшего и число пострадавших устанавливаются. К настоящему времени можем сообщить о том. что версия с атакой беспилотного летательного аппарат не нашла своего подтверждения», – сказала Врадий.
Об отсутствии подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, ранее заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Он добавил, что за медицинской помощью после взрыва обратились 52 человека. ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре площадью 1,6 тыс кв м. Как отметил Воробьёв, в здании производили пиротехнику, эпицентр был в месте сборки. Помещение находится на территории Загорского оптико-механического завода.

Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва.

Губернатор также пообещал, что власти региона позаботятся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично повреждён спорткомплекс «Луч».

Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада. Туда поступили 43 человека.

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Воздух в районе взрыва в Сергиевом Посаде не загрязнён


#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
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#чп
#взрыв
#пиротехника
#сергиев посад
#ольга врадий
#скр
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Без горячей воды из-за взрыва в Сергиевом Посаде остались около 11 тыс человек
09 августа 2023, 15:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Из-за взрыва в производственно-складском помещении на территории завода в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В пресс-службе Минэнерго Московской области уточнили, что без горячего водоснабжения остались 19 многоквартирных домов, где живут 10,9 тыс. человек.
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении, принадлежащем частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания с пиротехникой займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. 
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Москвич забрался в зону ПВО в поисках бывшей девушки
Москвич перебрался на охраняемую военную территорию, когда искал свою бывшую девушку
09 августа 2023, 15:16

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве молодой человек забрался на территорию ПВО, когда искал свою бывшую девушку, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 20-летняя девушка рассталась со своим молодым человеком. Прислала подруге грустные фото, рассказав, что сейчас она в одиночестве бродит по лесополосе. Девушка также заявила, что «смысла жить больше нет». В какой-то момент, она перестала отвечать на сообщения.  

Подруга перепугалась и написала тому самому бывшему, из-за которого грустит девушка. Они вместе пересмотрели фото и кинулись ее искать.  

В поисках грустящей девушки, они перелезли через забор охраняемой военной территории, где их задержали силовики.  

Сейчас молодые люди объясняют свое поведение в участке, в то время как «потерявшаяся» девушка нашлась живой и невредимой.

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#пво
#военные
#полиция
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В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже
Пожар вспыхнул на 12-м этаже многоквартирного дома в Красногорске
09 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Сильный пожар начался в квартире одного из многоэтажных домов на Подмосковном бульваре в Красногорске, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время, информации о пострадавших нет. Сообщается, что возгорание началось на 12 этаже многоэтажного дома. Причины пожара устанавливаются.

На место инцидента прибыли экстренные службы. 

Ранее сообщалось о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе. В результате происшествия, пострадали люди. По словам губернатора Московской области, в медучреждение Сергиева Посада поступило 43 человека. У некоторых пострадавших, 100%-е ожоги тела, им оказывается медицинская помощь. 

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#возгорание
#происшествия
#люди
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Воробьёв: версия об атаке дрона на предприятие в Сергиевом Посаде не подтверждается
09 августа 2023, 14:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Идёт разбор завалов. Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», – сказал глава региона. 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. 
По спискам человек на смене, которые показал руководитель производства, видим, что часть людей еще может находиться под завалами», – пояснил губернатор.
Он добавил, что за медицинской помощью после взрыва на складе в Сергиевом Посаде обратились 52 человека.

ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре площадью 1,6 тыс кв м. Как отметил Воробьёв, в здании, где произошёл взрыв, производили пиротехнику, эпицентр был в месте сборки. Помещение находится на территории Загорского оптико-механического завода.
 
Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва. 
 
Губернатор также пообещал, что власти региона позаботятся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч». Там выбиты стёкла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.
 
Ранее Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада. Туда поступили 43 человека. 

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Андрей Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада

Воробьёв рассказал о происходящем в Сергиевом Посаде
#андрей воробьёв
#губернатор
#взрыв
#сергиев посад
#московская область
#подмосковье
#предприятие
#фейерверк
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В Бийске полуторогодовалый ребенок умер в частном детском саду во время еды
09 августа 2023, 14:41

Фото: iStock/vmargineanu

В Бийске полуторагодовалому мальчику стало плохо во время еду в частном детском саду. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.
По данным следствия, 9 августа в частном детском саду маленький ребенок почувствовал себя плохо во время еды. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы присутствующих, также изъята документация, которая может иметь интерес для следствия. Кроме того, назначены судебные экспертизы.

При этом по информации РИА Новости, детсад расположился в квартире дома на улице Пушкина. По предварительным данным, детское учреждение работает без законных на то оснований.

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#детсад
#новости
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Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Перед взрывом на заводе в Сергиев Посаде был слышен непродолжительный гул. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.
Он находился на предприятии и сообщил, что найти источник неизвестного гула не удалось. После этого прогремел взрыв. Однако, по словам Чанкаева, на взорвавшемся складе не было пиротехники, он был абсолютно пустой. Люди во время взрыва там тоже отсутствовали.

При этом, бывший главный инженер компании Андрей Инкин иначе описал ситуацию. Он заявил, что согласно данным с камер видеонаблюдения, взрыв произошёл в пристройке к транспортному цеху. Там как раз и находились в это время фейерверки и порох.

Сотрудники спецслужб проверят записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что могло послужить причиной взрыва.

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#сергиев посад
#предприятие
#взрыв
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Воробьёв: к медикам после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека
09 августа 2023, 14:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За медицинской помощью после взрыва на складе в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Об этом заявил на месте происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре площадью 1,6 тыс кв м. Как отметил Воробьёв, причина взрыва пока неясна. Её предстоит назвать следственным органам.
«Завод в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, не имеет отношения к оптике. Мне доложили, что там давно производили пиротехнику, эпицентр был в месте сборки. Это была мощная пиротехника, не просто салюты. Помещение находится на территории Загорского оптико-механического завода. Для безопасности людей из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали. Также эвакуирован ближайший детский сад», – пояснил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
 Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде разбирают завалы. Это может занять минимум 12 часов, сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва. Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.
«Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч». Там выбиты стёкла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», – сказал Воробьёв.
Ранее он навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада.
«В районную больницу поступили 43 человека. Шестеро в реанимации, у них ожоги и черепно-мозговая травма. Ещё 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных – осколочные повреждения средней тяжести», – отметил губернатор.  
Под завалами, по его словам, могут находиться люди. Некоторые работники предприятия после взрыва не выходят на связь. Сейчас на месте ЧП работают 23 бригады скорой помощи и пять бригад медицины катастроф. Подключена и санитарная авиация.

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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды из-за взрыва
09 августа 2023, 14:21

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды из-за повреждения котельной при взрыве на заводе. Об этом стало известно из сообщения администрации муниципалитета.
«Газпром Теплоэнерго» сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023 прекращена подача ГВС потребителям» — говорится в сообщении. 
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе также разрушил швейный цех, находившийся на территории предприятия. Почти все помещения ЗОМЗ сдавались в аренду. Швейный цех на территории завода находился неподалеку от эпицентра взрыва. Помещение оказалось практически полностью разрушено. В комнате выбиты стекла в окнах, разломана мебель, повреждены швейные машины и верстаки.

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#газпром
#цех
#взрыв
#мебель
#человек
#предприятия
#машины
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В Подмосковье двое детей госпитализированы после укуса гадюки
09 августа 2023, 13:54

Фото: iStock/MikeLane45

В Московской области годовалый ребенок и 15-летний подросток экстренно госпитализированы после укуса гадюк. Об этом сообщат Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в деревне Быково в Павлово-Посадском округе змея укусила годовалого ребенка. При этом подростка рептилия укусила в СНТ «Ордынцы» под Подольском.

Уточняется, что змеи атаковали детей на придомовых территориях. Дети госпитализированы с токсикологическим отравлением. По предварительным данным, их укусили гадюки.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьино в детском саду на улице Белореченской на территории детского сада пытаются отловить полутораметровую змею. Согласно сообщению, внешне эта змея была похожа на гадюку.

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#змеи
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