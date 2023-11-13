«Скрывался, став пастухом»: Убийцу задержали спустя 29 лет после преступления

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1994 году. Мужчина скрылся от следствия и стал пастухом в горах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова старшего помощника подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году», — рассказала Врадий.То, что он причастен к убийству, подтвердилось результатами осмотра места его жительства в 1994 году и показаниями очевидцев, которые заметили его, когда он выходил из подъезда в день убийства. На его вещах были замечены следы крови.
Мужчину задержали в одном из магазинов города Нальчик.
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