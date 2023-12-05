«Скрывался в поле»: Неадекватный отец, убивший годовалого сына, арестован

Фото: istock / Andrii Zorii
Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой
В Туле задержан подозреваемый в убийстве годового мальчика. Об этом сообщает СУСК России по Тульской области.
4 декабря в квартире в населённом пункте Молодёжный было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями. Отец ребенка был объявлен в розыск. Полицейские нашли отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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4 декабря в квартире в населённом пункте Молодёжный было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями. Отец ребенка был объявлен в розыск. Полицейские нашли отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле.
«Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает региональное Следственное управление СК РФ.Почему мужчину госпитализировали, в управлении не уточнили. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак