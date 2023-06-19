Sky News: В пропавшем около «Титаника» батискафе находился миллиардер и рекордсмен Гиннесса Хэмиш Хардинг

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Как написал в соцсетях его приемный сын Брайан Зас, поисково-спасательная операция сейчас в самом разгаре
На борту батискафа, пропавшего около места крушения «Титаника», находился британский миллиардер, основатель компании Action Aviation и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Хэмиш Хардинг. Об этом сообщил в соцсетях приемный сын 58-летнего предпринимателя Брайан Зас, слова которого приводит телеканал Sky News.
Хардинг, компания которого занимается продажей и эксплуатацией авиационной техники, известен как обладатель сразу трех мировых рекордов Гиннесса. В 2021 году он погрузился на двухместном батискафе в самую глубокую точку Марианской впадины, а также установил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, и по наибольшему времени, проведенному на полной глубине океана.
Также среди пассажиров субмарины оказались француз, член экипажа Поль-Анри Нарголе, а также Стоктон Раш — директор и основатель компании OceanGate Expedition, которая и организовала экспедицию к обломкам легендарного лайнера.
Напомним, ранее стало известно, что батискаф, который вез туристов к месту крушения «Титаника», внезапно пропал с радаров. Связь с капитанами судна также пропала. На место крушения отправились спасатели из Бостона.
«Мой отчим Хэмиш Хардинг пропал без вести на подводной лодке, молюсь, чтобы его нашли живым», — написал Зас, уточнив, что поисково-спасательная операция сейчас в самом разгаре.
Также среди пассажиров субмарины оказались француз, член экипажа Поль-Анри Нарголе, а также Стоктон Раш — директор и основатель компании OceanGate Expedition, которая и организовала экспедицию к обломкам легендарного лайнера.
Напомним, ранее стало известно, что батискаф, который вез туристов к месту крушения «Титаника», внезапно пропал с радаров. Связь с капитанами судна также пропала. На место крушения отправились спасатели из Бостона.
Артем Путинцев