Следователь в отпуске спас тонущую в бассейне девочку

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Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу спас тонущую в бассейне девочку, сообщает «МВД Медиа».
Сотрудник правоохранительных органов прибыл в поселок Кучугуры Краснодарского края в отпуск. Он находился на первом этаже отеля, когда к нему подбежала дочь и рассказала, что прямо сейчас в бассейне тонет маленькая девочка. Не раздумывая, следователь бросился спасать ребенка, прямо в одежде нырнул в воду и оказал ей первую помощь до прибытия врачей.
Пятилетняя девочка провела в больнице несколько дней и была выписана в удовлетворительном состоянии.
Выяснилось, что в момент едва не случившейся трагедии, родители девочки проходили регистрацию в отель, и присмотреть за дочерью поручили старшему сыну. Однако, мальчик отвлекся и не уследил за младшей сестрой.
Родители девочки выразили благодарность следователю, который спас их дочь.
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Пятилетняя девочка провела в больнице несколько дней и была выписана в удовлетворительном состоянии.
Родители девочки выразили благодарность следователю, который спас их дочь.
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Евгения Парфентьева