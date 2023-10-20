Следователи начали проверку из-за отсрочек на мобилизацию сотрудникам ГАБТа

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Следователи инициировали проверку по факту выдачи отсрочек от мобилизации сотрудникам Государственного академического Большого театра (ГАБТ), об этом «РБК» сообщили источники в МВД.
По информации СМИ, в прошлом году отсрочку получил сотрудник театра Еремеев С.В. Её выдали в январе 2023 года от имени военного комиссариата Тверского района Москвы.
При этом, ГАБТ не входит в перечень организаций, сотрудники которых имеют право на получение отсрочки от призыва по мобилизации.
Сейчас следователи устанавливают должностное лицо, которое выдало Еремееву этот документ. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Выдавшему отсрочку может грозить до четырех лет лишения свободы.
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При этом, ГАБТ не входит в перечень организаций, сотрудники которых имеют право на получение отсрочки от призыва по мобилизации.
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Евгения Парфентьева