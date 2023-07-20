СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг

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Убийцей 11-летнего ребенка, чье тело было найдено накануне в парке на юге Москвы, стал его 13-летний друг. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», - говорится в Telegram-канале ведомства.
В квартире ребенка был проведен обыск, при котором была обнаружена одежда с застиранными следами крови. Следственный комитет РМосквы продолжает проводить следственные действия.
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