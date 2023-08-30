Следователи передали фигуристку Горбачеву маме

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Следственный комитет передал найденную фигуристку Алину Горбачеву маме, сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».
Напомним, вчера вечером стало известно о пропаже 16-летней чемпионки России среди юниоров. Позже выяснилось, что девушка ночевала на лестнице в подъезде многоэтажного дома рядом с тренировочной ареной.
Отметим, что с девяти лет спортсменка проживала со своим тренером. По одной из версий, ее исчезновение могло быть связано с конфликтом девушки и наставника.
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«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
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Евгения Парфентьева