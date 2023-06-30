Следователи пришли к семье, где дочка попросила о помощи с экрана телевизора

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Следователи начали проверку семьи, в которой девочка с экрана телевизора подала международный знак о помощи
Сотрудники Следственного комитета начали проверку в семье, в которой девочка показала с экрана телевизора международный сигнал о помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В эфире телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале, восьмилетняя героиня продемонстрировала жест помощи при домашнем насилии.
Участниками программы стали родители несовершеннолетней, находящиеся в разводе. Бывшие супруги пришли на шоу с вопросом об опекунстве. На видео девочка заявила, что любит маму, однако, одновременно с этим, показала международный жест помощи при домашнем насилии.
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Андрей Гаврилов