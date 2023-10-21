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Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков

СК проверяет подростков, которые нападали на прохожих в Петербурге
21 октября 2023, 13:08
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Во время допроса главарь банды 18-летний Турал Магомедов сообщил, что нигде не учится и работает на складе. Свое поведение и совершенные преступления злоумышленник объяснил желанием привлечь внимание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.


Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах. Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан.

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#санкт-петербург
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16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах
16-летняя девочка потеряла сознание и скончалась в Павловском Посаде
21 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/gorodenkoff

16-летняя девочка неожиданно скончалась в подмосковном Павловском Посаде, находясь дома и слушая музыку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что у девушки не обнаружено признаков отравления или насильственной смерти. Ее физическое состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

Девушку госпитализировали, однако она не пришла в себя и умерла, находясь в больнице. Отмечается, что в ее кармане была найдена сигарета. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты. Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.

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#следственный комитет
#смерть
#девушка
#госпитализация
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Двух пропавших мальчиков из Подмосковья ищут вторые сутки
21 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Motortion

11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. Их поиски продолжаются вторые сутки. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что последний раз их видели на улице Хачатуряна вчера, 20 октября, в 7 вечера. По предварительной причине, мальчики могли совершить побег из дома, чтобы избежать ссоры с родителями из-за полученной двойки и потерянного телефона.

По словам матери пропавших мальчиков, возле школы они встретили более взрослого подростка, который помог им доехать до Отрадного. На данный момент его личность устанавливается. Местонахождение мальчиков до сих пор остается неизвестным. Их поисками занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

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#школы
#волонтеры
#сотрудники
#дома
#мальчик
#дети
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В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память
21 октября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

Первое обращение в полицию на незнакомца поступило от 44-летнего Виталия из Мордовии.
Mash пишет, что, по словам мужчины, в прошлые выходные он отдыхал один на Кузнецком мосту. К нему подсел дружелюбный мужчина и начал разговор. Заметив, что Виталий шмыгает носом, предложил суперэффективные капли и запшикал из своих рук. И так несколько раз.
 
Последнее, что помнит Виталий, как новый знакомый отлучился в туалет. Очнулся мужчина в полдень на следующий день у реального друга — без часов и банковской карты. Проверил баланс и обнаружил почти пустой счёт. Товарищ рассказал, что Виталий без слов объявился в 6 утра и лёг спать.
 
Несколько дней Виталий приходил в себя, а потом решил написать заявление в полицию. Полиция начала проверку.

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#москва
#чп
#полиция
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В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем
21 октября 2023, 11:11

Фото: istockphoto/Fonrimso

В Санкт-Петербурге 20-летний парень серьёзно травмировался, выпав из окна второго этажа.
Молодой человек пытался спастись от изнасилования, пишет РЕН ТВ. Инцидент случился на Лиговском проспекте.
 
«Молодые люди распивали спиртные напитки, после чего один из них набросился на другого, избил его, а затем пытался изнасиловать», - сказал он.
После падения парня госпитализировали с гематомами, ушибами и переломами. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

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#санкт-петербург
#чп
#изнасилование
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Названо число пострадавших израильтян за время эскалации
Минздрав Израиля: число пострадавших за время эскалации превысило пять тысяч
21 октября 2023, 11:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает телеканал i24.
Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#машины
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Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром
21 октября 2023, 11:03

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Robinson в Хабаровском крае, с которым потеряли связь ранее, вышел на связь.
Об этом сообщает представитель регионального ГУ МЧС, пишет  РИА Новости. Известно, что ЧП не случилось, силы МЧС не привлекались.
 
Ранее Telegram-канал «112» писал, ссылаясь на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.

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В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока

В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц
#вертолёт
#чп
#происшествие
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В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц
21 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/artolympic

Школьниц не могут найти уже более 3 недель.
Baza пишет, что 16-летняя Ира Ванчикова и 14-летняя Саша Пожарова 27 сентября ушли из детского дома в селе Бичура. Больше их никто не видел.
 
Сначала воспитатели предполагали, что восьмиклассницы скоро вернутся, но этого так и не случилось. 20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски школьниц продолжаются.

Ранее в Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий. Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.

В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

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#дети
#школьники
#полиция
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В Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты
21 октября 2023, 09:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.
По данным SHOT, 16-летняя школьница жила с родителями, двумя младшими сëстрами и братом. В час ночи отец услышал из комнаты старшей дочери громкие звуки. Мужчина забежал в комнату и увидел, что лежащая на кровати дочь дёргается и хрипит. На вопросы она уже не могла ответить. Родители на руках отнесли еë в автомобиль и отвезли в городскую больницу.
 
Врачи пытались стабилизировать состояние школьницы, но не смогли. Девочка умерла. Во время реанимационных действий медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Она отправлена на экспертизу.

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#подмосковье
#новости
#дети
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В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока
21 октября 2023, 09:06

Фото: istockphoto /Jovanmandic

В Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий.
Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.
 
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

«Я сейчас тебе…», - говорит учитель.
Школьники напомнили педагогу, что он напал на ребенка, в ответ он сказал:
 
«Это не ребенок, это идиот».
В школе проводят служебное расследование. Родители учеников приглашены на беседу. Местная администрация пока не прокомментировала инцидент.

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#краснодарский край
#учитель
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