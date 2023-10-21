Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков

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Сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Во время допроса главарь банды 18-летний Турал Магомедов сообщил, что нигде не учится и работает на складе. Свое поведение и совершенные преступления злоумышленник объяснил желанием привлечь внимание.
Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.
Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах. Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан.
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Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.
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Екатерина Коршунова