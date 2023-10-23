Следователи проверят руководство российской школы из-за видео с избиением детей

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Следственный комитет проводит проверку в отношении руководства школы №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Информацию сообщает РИА Новости. Следователи планируют выяснить, была ли допущена халатность должностными лицами школы, в результате которой школьники избивают друг друга.
Напомним, 10 октября в Сеть попало видео, где третьеклассник жестоко избивает ровесника. Школьник кидает сверстника через плечо, и тот падает на пол. Обидчик также наносит удары по голове пострадавшего гимнастическим ковриком, а избиваемый не может ничего ответить. Одноклассники на происходящее не реагировали, а учителя в классе в этот момент не было.
Уточняется, что обидчик стоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а его мать работает в школе.
Персонал учебного учреждения заявляет, что директор школы не реагирует на жалобы учителей. По мнению администрации, если ученик срывает урок и ведет себя неподобающим образом, это значит что педагог не смог найти подход к ребенку.
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Уточняется, что обидчик стоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а его мать работает в школе.
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Алина Юрчак