Следователи допросят ремонтиков самолета Пригожина

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Следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, в котором находился самолет Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, перед своим последним рейсом Embraer Legacy 10 дней находился на ремонте.
При этом, в настоящий момент следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с Пригожиным на борту. Заложить бомбу в самолет в ремонтном ангаре было проще всего.
По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
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При этом, в настоящий момент следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с Пригожиным на борту. Заложить бомбу в самолет в ремонтном ангаре было проще всего.
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Евгения Парфентьева