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Следователи допросят ремонтиков самолета Пригожина

Следователи допросят мастеров, которые имели доступ к ангару с самолетом Пригожина
24 августа 2023, 14:29

Фото: iStock/Oleg_Ivanov

Следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, в котором находился самолет Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, перед своим последним рейсом Embraer Legacy 10 дней находился на ремонте.

При этом, в настоящий момент следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с Пригожиным на борту. Заложить бомбу в самолет в ремонтном ангаре было проще всего.


По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.

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#самолет
#взрыв
#следствие
#тела
#пилоты
#ремонт
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Рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
В Красноярске рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
24 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/denisgo

В Красноярске рабочий упал в вентиляционную шахту лифта с 23 этажа, сообщает прокуратура по региону.
Инцидент произошел днем 24 августа. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба в шахте лифта строящегося дома ЖК «Енисей». Находясь на уровне 23 этажа, один из них оступился и провалился вниз, пролетев девять этажей.

Мужчину экстренно госпитализировали, однако, он скончался в больнице. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее на северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

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За рулем иномарки, которая влетела в авто депутата Гурулева, была девушка
SHOT: Водителем иномарки, которая влетела в авто депутата Гурулева, оказалась девушка
24 августа 2023, 15:25

Фото: iStock/kadmy

За рулем автомобиля BMW, который влетел в авто депутата Госдумы Гурулева была девушка. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Участниками ДТП стали пять автомобилей. 

Девушка, которая управляла автомобилем марки BMW, объезжала припаркованные автомобили и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с авто, на котором передвигался депутат Госдумы. 

В результате столкновения, оказались задеты еще три автомобиля. В аварии никто сильно не пострадал. По словам Гурелева, его состояние удовлетворительное, он отказался от госпитализации. 

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#дтп
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#депутат
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Два человека, в том числе и девочка-подросток, погибли в ДТП в Калуге
По предварительной информации, два человека погибли в ДТП в Калуге
24 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/Motortion

Пьяный водитель влетел в топлу людей на остановке в Калуге, предварительно, два человека погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.

По предварительной информации, в аварии погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

Виновник ДТП задержан, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.

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#дтп
#автомобиль
#дпс
#девочка
#погибшие
#подросток
#алкоголь
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Пьяный водитель протаранил толпу людей на автобусной остановке, есть погибшие
Mash: В Калуге пьяный водитель на въехал на тротуар, сбив около 10 человек
24 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали около 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
ДТП произошло в центре города. 

По информации портала, пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали. 

Предварительно, два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#дтп
#автомобиль
#водитель
#аварии
#человек
#происшествия
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Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве
Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в аварию в центре Москвы
24 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/Anton Novikov

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря депутата Андрея Левинцева.
По словам пресс-секретаря депутата, Гурулев двигался на личном автомобиле по своей полосе. С парковочной зоны стало выезжать авто, которое создало препятствие встречной машине, в результате чего, водитель, пытаясь уйти от столкновения, выехал на полосу, по которой двигался автомобиль депутата. 

В результате столкновения, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался. 

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#дтп
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#водитель
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Взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси самолета Пригожина
Следствие проверяют версию о взрывном устройстве в отсеке шасси бизнес-джета Пригожина
24 августа 2023, 14:14

Фото: iStock/aapsky

Следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор.

В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.

Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Сейчас в московском аэропорту Шереметьево объявлен особый режим. Все сотрудники службы безопасности экстренно вызваны на работу, в том числе из отпусков.

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Baza: Тела погибших в крушении бизнес-джета Пригожина пока не удается опознать

Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина в Тверской области

SHOT опубликовал эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина
#крушение
#самолет
#следствие
#взрыв
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Ни одно из тел погибших в крушении бизнес-джета Пригожина не удается опознать
Baza: Тела погибших в крушении бизнес-джета Пригожина пока не удается опознать
24 августа 2023, 13:59

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина не удается опознать, сообщает Telegram-канал Baza.
Тела сильно обгорели, а многие их части были оторваны во время крушения.

Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу.

При этом, по информации «Фонтанки», по косвенным признакам специалисты все-таки опознали тело Пригожин среди погибших.

Ранее стало известно, что тела погибших в авиакатастрофе доставили в тверской морг. В распоряжении СМИ появились кадры, на которых тела жертв авиа трагедии достают из машин и заносят в здание тверского морга. Там будет проводится судебно-медицинская экспертиза.

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#самолет
#пригожин
#тела
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Тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина доставили в тверской морг
Тела погибших в крушении Embraer Legacy 600 доставили в морг в Тверской области
24 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина доставили в морг в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».
В распоряжении СМИ появились кадры, на которых тела жертв авиа трагедии достают из машин и заносят в здание тверского морга. Там будет проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в сети появились эксклюзивные фото с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Место крушения самолета главы «ЧВК Вагнер» огорожено в два ряда машинами экстренных служб. Правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия.

Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области. По информации портала, в последние две минуты полета самолет то терял, то набирал высоту.

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Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения

#самолет
#вагнер
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#погибшие
#труп
#крушение
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Самолет Сочи-Екатеринбург задымился над Каспийским морем
Самолет Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем
24 августа 2023, 13:05

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Самолет Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем,сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Экипаж Airbus A321, спустя час полета по маршруту из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал бедствия в районе Каспийского моря у побережья Дагестана и запросил посадку в ближайших аэропортах»,— прокомментировали ситуацию в экстренных службах. 

По предварительной информации, в багажном отсеке самолета началось задымление.

Борт готовится к посадке в аэропорту Минеральных вод. 

23 августа в результате крушения бизнес-джета Евгения Пригожина погибли десять человек. В самолете находились три члена экипажа и семь пассажиров. Трагедия унесла жизни всех находившихся на борту.

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#море
#самолет
#сочи
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