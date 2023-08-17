Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребёнка в Котельниках

Фото: ГУ СКР РФ по МО
Уголовное дело возбуждено после избиения мужчиной подростка в подмосковных Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Дело будут расследовать по статье о хулиганстве. В ГСУ отметили, что из видеоролика и размещённых в соцсетях публикаций следует, что житель города, находясь во дворе многоэтажного жилого дома, из хулиганских побуждений избил ребёнка.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодёжи несколько раз нанес ребёнку удары руками, повалил на землю и стал пинать.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения мужчины, чтобы задержать его. Планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны.
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Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодёжи несколько раз нанес ребёнку удары руками, повалил на землю и стал пинать.
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Лора Луганская