Следователи задержали директора фирмы, здание которой взорвалось в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала», – отметили в Следственном комитете.Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений.
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Лора Луганская