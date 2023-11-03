Следователя по делу о стрельбе в школе Казани Избенко арестовали за растрату

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Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».
Напомним, Избенко вел дело о расстреле учеников и учителей гимназии № 175 в Казани, который случился в 2021 году. Ильназ Галявиев зашел в учебное заведение и расстрелял школьников и учителей. В тот день погибли 7 детей и 2 взрослых, ранения получили 23 человека.
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