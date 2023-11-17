Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения дома в Астрахани

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В Астрахани возбуждено уголовное дело после обрушения подъездов многоэтажного дома. Следователи СУ СКР по региону квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, а также уничтожение имущества по неосторожности).
В Следственном комитете также назвали предварительную причину произошедшего — ею стало «проведение проведении в одной из квартир <...> неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции».
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов заверил, что разбор завалов планируется закончить в течение ближайших суток.
В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввел в областном центре региональный режим ЧС, а также сообщил, что все пострадавшие от обрушения части жильцы обязательно получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда.
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Бабушкин: В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов заверил, что разбор завалов планируется закончить в течение ближайших суток.
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Всем пострадавшим при взрыве дома в Астрахани окажут финансовую поддержку
Бабушкин: В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
Артем Путинцев