Следственный комитет возбудил дело о покушении на Маргариту Симоньян

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Следственный комитет России 25 августа возбудил уголовное дело о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян, о котором рассказала в середине июля Федеральная служба безопасности.
В постановлении упоминаются двое арестованных — 22-летний Егор Савельев и 18-летний Михаил Балашов, которого ФСБ называла лидером неонацистской группировки «Параграф 88».
По версии СК, «неустановленные лица» в июне пообещали Балашову 50 тысяч долларов за убийство Симоньян, а тот вместе с Савельевым несколько дней следил за ее домом в Москве.
Согласно постановлению, Балашова задержали вечером 13 июля, когда он полез в чужой гараж забирать из тайника автомат АК-74 и патроны. За время перед задержанием, по версии СК, Балашов и Савельев успели получить только 25 тысяч рублей, которые забрали из двух закладок.
Дело квалифицировали по статьям о приготовлении к убийству по найму из-за политической и национальной ненависти, а также о хранении оружия с боеприпасами.
ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак (она в постановлении не упоминается) 15 июля. В результате в Москве и Рязанской области задержали восьмерых человек.
По версии следствия, они «по заданию СБУ осуществляли разведку по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. При этом суд арестовал задержанных по другому обвинению — в хулиганстве. По версии следствия, они нападали на мигрантов.
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По версии СК, «неустановленные лица» в июне пообещали Балашову 50 тысяч долларов за убийство Симоньян, а тот вместе с Савельевым несколько дней следил за ее домом в Москве.
Дело квалифицировали по статьям о приготовлении к убийству по найму из-за политической и национальной ненависти, а также о хранении оружия с боеприпасами.
ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак (она в постановлении не упоминается) 15 июля. В результате в Москве и Рязанской области задержали восьмерых человек.
По версии следствия, они «по заданию СБУ осуществляли разведку по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. При этом суд арестовал задержанных по другому обвинению — в хулиганстве. По версии следствия, они нападали на мигрантов.
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Артем Путинцев