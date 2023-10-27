Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту покушения на Царева

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудить уголовное дело по факту нападения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и начать разбирательство для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также вычислить людей, причастных к нападению.
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