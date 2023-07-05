Следственный Комитет возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

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СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами.
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