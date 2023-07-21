Следствие объяснило, почему Стрелкова необходимо арестовать

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Российского публициста Игоря Стрелкова просят арестовать до 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
Следствие утверждает, что Стрелков «обладает навыками конспирации и противодействия», именно поэтому он должен быть арестован. Отмечается, что ранее публицист работал в ФСБ.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали 18 июля. Предварительно, причиной стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Стрелкову предъявлено объявление по уголовной статье «Экстремизм».
Ранее стало известно, что Стрелкова доставили в Мещанский суд города Москвы. Сообщается, что задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.
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Напомним, Игоря Стрелкова задержали 18 июля. Предварительно, причиной стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Стрелкову предъявлено объявление по уголовной статье «Экстремизм».
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Евгения Парфентьева