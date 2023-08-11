Следствие просит арестовать директора фирмы, в здании которой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

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Следствие ходатайствует о помещении под стражу директора фирмы, в помещении которой в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сергиево-Посадского суда Московской области.
Речь идёт о техническом директоре компании «Пиро-Росс» Сергее Чанкаеве.
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции «Пиро-Росс» на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. К медикам обратились более 80 человек. Погибла женщина. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. В муниципалитете ввели режим ЧС.
Как сообщает Telegram-канал Shot, сам 69-летний Чанкаев не считает себя виновным во взрыве. По его словам, его хотят арестовать из-за того, что в момент происшествия он «был на месте». Мужчина утверждает, что уже полгода не руководит компанией.
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В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции «Пиро-Росс» на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. К медикам обратились более 80 человек. Погибла женщина. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. В муниципалитете ввели режим ЧС.
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Лора Луганская