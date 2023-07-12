Следствие просит арестовать двух снявших скальп с молодого человека в Электростали

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Следователи просят суд арестовать двух мужчин, подозреваемых в нападении в Электростали на 19-летнего молодого человека, которому сняли скальп из-за цвета волос. Об этом заявили в СКР.
Ранее в областном главке МВД информировали, что на улице города повздорили трое мужчин. Причиной конфликта стал зелёный цвет волос молодого человека. В итоге ему нанесли «скальпированную рану волосяной части головы».
Оба подозреваемых задержаны. Позже они признались, что в тот день распивали спиртное. Правоохранители установили, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.
В ближайшее время планируется предъявить задержанным обвинения.
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Оба подозреваемых задержаны. Позже они признались, что в тот день распивали спиртное. Правоохранители установили, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.
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Лора Луганская