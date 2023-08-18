Следствие просит арестовать Григория Мельконьянца

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Следствие просит арестовать сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу о работе нежелательной в РФ неправительственной организации (НПО).
«Известия» пишут, что рассмотрение ходатайства пока не началось.
В суд поступили следственные материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стороне защиты требуется время на ознакомление с материалами.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца.
По информации агентства, в рамках возбужденного уголовного дела, у юриста провели ряд обысков. Также сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия проведены у соратников подозреваемого, которые находятся в различных городах России. Организация, сопредседателем которой является Мельконьянц, занимается наблюдением за ходом выборов.
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В суд поступили следственные материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стороне защиты требуется время на ознакомление с материалами.
По информации агентства, в рамках возбужденного уголовного дела, у юриста провели ряд обысков. Также сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия проведены у соратников подозреваемого, которые находятся в различных городах России. Организация, сопредседателем которой является Мельконьянц, занимается наблюдением за ходом выборов.
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Мария Фирсова