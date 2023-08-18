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Следствие просит арестовать Григория Мельконьянца

18 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Zolnierek

Следствие просит арестовать сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу о работе нежелательной в РФ неправительственной организации (НПО).
«Известия» пишут, что рассмотрение ходатайства пока не началось.

В суд поступили следственные материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стороне защиты требуется время на ознакомление с материалами.


Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца.

По информации агентства, в рамках возбужденного уголовного дела, у юриста провели ряд обысков. Также сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия проведены у соратников подозреваемого, которые находятся в различных городах России. Организация, сопредседателем которой является Мельконьянц, занимается наблюдением за ходом выборов.

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#следствие
#суд
#иностранный агент
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Во Владимире число отравившихся шаурмой достигло 56 человек
18 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Во Владимире 56 человек (в их числе 13 детей) отравились шаурмой.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что, предварительно, причиной массового отравления является сальмонелла.

Выявили 23 новых случая заболевания, связанных с употреблением шаурмы. Накануне информировали о 17 случаях отравления, к вечеру четверга пострадавших стало уже 33. У людей повышена температура, многократная рвота, жидкий стул и озноб.

Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек. 

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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#отравление
#больница
#чп
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В Екатеринбурге убили аспиранта из Центральной Африки
18 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию
URA.RU пишет, что в ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом. 

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции не стали комментировать случившееся. 

Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.

Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.

«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
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#убийство
#полиция
#студент
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В Курской области средствами РЭБ перехватили дрон-камикадзе ВСУ
Старовойт: Средства РЭБ посадили дрон-камикадзе в Курской области
18 августа 2023, 15:33

Фото: iStock/Oselote

Российские военнослужащие перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграмм-канале.
Глава региона отметил, что дрон не успел сдетонировать.  

БПЛА противника был обнаружен и перехвачен в Рыльском районе области. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Старовойт также выразил слова благодарности военнослужащим, которые обеспечивают безопасность на российских рубежах и предпринимают меры для ликвидации угроз. 

Прежде сообщалось, что Минобороны России сообщило о попытке атаки кораблей катером ВСУ в Чёрном море.

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#безопасность
#дрон
#бпла
#меры
#происшествия
#всу
#минобороны
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В США выдра напала на женщину и изуродовала её
18 августа 2023, 15:11

Фото: istockphoto/Wirestock

Выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин.
CNN сообщает, что Джен Ройс каталась на тюбингах вместе с подругами на реке Джефферсон, штат Монтана.
 
«Я даже не успела произнести фразу «за тобой выдра», как она набросилась на нее», — рассказала подруга пострадавшей.
Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла.
 
«Без всякого преувеличения, по правде говоря, я не думала, что выберусь из этой реки. Я не знала, выберутся ли мои подруги. Но по милости божьей мы выжили», — рассказывает Ройс.
Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.
 
Джен Ройс наложили множество швов, провели операцию на лице и ушах. В данный момент пострадавшие восстановились и уже вернулись домой.

Ранее агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.

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#животные
#сша
#чп
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Бывшему канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний
Бывшему канцлеру Австрии Курцу грозит тюрьма за дачу ложных показаний
18 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/seb_ra

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.
Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии «Ибица».

Сам же Курц отметил, что обвинения против него являются ложными, этом могут подтвердить 30 свидетелей.

Судебные заседания стартуют в октябре 2023 года. Курцу грозит до трех лет лишения свободы. 

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.

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#суд
#австрия
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Четырехлетнюю петербурженку укусила змея
В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку
18 августа 2023, 14:32

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

В Санкт-Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, юная петербурженка наступила на змею в Кировском районе Ленинградской области, в результате чего рептилия укусила ребенка.

Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком. Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.

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#санкт-петербург
#змея
#ребёнок
#реанимация
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Питерские врачи борются за жизни девочки, которая объелась стиральным порошком
В Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком
18 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком, сообщает 78.RU.
Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.

По информации СМИ, девочка до сих пор находится в реанимации, врачи упорно борются за ее жизнь.

Каким образом трехлетняя девочка смогла достать стиральный порошок и наестся им – сейчас выясняют прокуратура и Следственный комитет. 

Ранее в Москве двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил чистящее средство для унитазов. Мальчика доставили в отделение токсикологии в тяжелом состоянии. У него диагностировали ожог полости рта и пищевода.

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#санкт-петербург
#ребёнок
#отравление
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В Воронежской области мужчина уполз из больницы, не получив помощи хирургов
18 августа 2023, 14:15

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Россошанской районной больнице мужчина с рубленной раной ноги более 2 часов ждал приёма врача, но уполз, так и не дождавшись.
Новостью поделился паблика «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».
 
«Человек пролежал 3 часа с открытой раной от топора, хирург мимо ходил, не оказал помощь. В итоге человек сам выполз с больницы», —сообщил один из подписчиков и разместил фото мужчины.
Инцидент случился ещё 10 августа. В пресс-службе депздрава Воронежской области подтвердили произошедшее. Там объяснили, что травматологи были на операции, поэтому не смогли вовремя оказать больному помощь.
 
Пострадавший мужчина через пару часов вновь обратился к медикам: его осмотрел дежурный травматолог и оказал необходимую помощь. Госпитализировать мужчину не пришлось.

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#воронеж
#больница
#чп
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В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму
18 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/Rawf8

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. Об этом говорится на сайте Хамовнического суда.
Отмечается, что Черняку вынесена мера в виде ареста на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его подозревают в спонсировании терроризма.

Напомним, 3 июля Черняка объявили в розыск в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. 

​Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж». Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.

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