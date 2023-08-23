Следствие просит арестовать организатора диггерской экскурсии Дубаса

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Следствие попросило арестовать организатора смертельной экскурсии по московским коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
Фигурантам предъявили обвинение по уголовной статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Напомним, 20 августа экскурсионная группа отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Столицу накрыл сильный ливень, коллекторы затопило так, что у людей, находившихся под землей, не было ни единого шанса выжить. В результате, все восемь участников группы, включая троих подростков, погибли.
При этом, следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Предполагается, что компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве. Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.
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Напомним, 20 августа экскурсионная группа отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Столицу накрыл сильный ливень, коллекторы затопило так, что у людей, находившихся под землей, не было ни единого шанса выжить. В результате, все восемь участников группы, включая троих подростков, погибли.
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Евгения Парфентьева