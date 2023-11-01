Следствие просит о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участницы скандально известной группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*», - прокомментировал ситуацию источник агентства.
По информации СМИ, Толоконниковой* вменяется уголовная статья об оскорблении чувств верующих. При этом, в чем именно заключалось совершенное преступление и когда оно произошло - в суде не уточнили.
Однако, активистка уже давно не проживает на территории России. По информации из открытых источников, Толоконникова* живёт в США.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева