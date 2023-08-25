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Следствие просит продлить арест Треповой* до зимы

Следствие просит продлить арест Треповой* до зимы
25 августа 2023, 07:52

Фото: iStock/thawornnurak

Следствие просит продлить арест Дарьи Треповой* до зимы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретарь Басманного суда Анастасию Горбунову.
Напомним, 2 апреля Трепова* пришла в кафе на встречу участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с участием Владлена Татарского и вручила ему в подарок статуэтку – бюст самого Владлена, начиненный взрывчатой. В результате взрыва 42 человека получили травмы разной степени тяжести, а сам Татарский скончался на месте.

«Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой* Дарьи назначено на сегодня на 11 часов», - прокомментировала ситуацию Горбунова.


Ранее подозреваемую этапировали из Москвы в Санкт-Петербург. Рассмотрением ее дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.

*Признана экстремисткой на территории РФ

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#суд
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#петербург
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Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео
Mash: Момент уничтожения летевшего к Москве БПЛА попал на видео
28 августа 2023, 05:02

Фото: iStock/Naypong

Момент уничтожения силами ПВО беспилотника, летевшего к Москве, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видна яркая вспышка за жилыми домами в районе Люберец.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.



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#происшествия
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#воздушная москва
#видео
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В Киеве и четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога — власти
28 августа 2023, 04:44

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской области Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщения местных властей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Брянской области ПВО сбили два БПЛА Украины

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#украина
#воздушная тревога
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В районе Люберец уничтожен беспилотник, летящий к Москве
Собянин: В районе Люберец уничтожен БПЛА, летящий к Москве
28 августа 2023, 04:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Люберец силами ПВО уничтожен БПЛА, летевший по направлению к Москве. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

На месте инцидента работают экстренные службы.

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#бпла
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#пво
#москва
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#беспилотник
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ТСН: В Кривом Роге гремят взрывы
ТСН: В Кривом Роге слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога
28 августа 2023, 04:31

Фото: iStock/Photoboyko

На Украине в городе Кривой Рог Днепропетровской области слышны взрывы. Об этом сообщает местный телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — говорится в публикации.

В настоящее время в Днепропетровской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Брянской области ПВО сбили два БПЛА Украины
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбили два БПЛА Украины
28 августа 2023, 03:54

Фото: сайт Минобороны РФ

В небе над Брянской областью средствами ПВО сбиты два беспилотника ВС Украины.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет Mash.

Подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

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#бпла
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В Гондурасе мэр города Брус-Лагуна задержан за наркоторговлю
28 августа 2023, 02:46

Фото: iStock/HStocks

В Гондурасе силовые структуры провели операцию против наркоторговцев карибского региона. В числе задержанных оказался мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
«В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна», — цитирует агентство сообщение генпрокуратуры Гондураса.

По версии следственных органов, за последние пять лет три преступных организации координировали прием минимум 99 самолетов с кокаином из Южной Америки.

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#наркотики
#торговля
#задержание
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В «Домодедово» и «Внуково» задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов на вылет и прилет
28 августа 2023, 02:34

Фото: iStock/Sitikka

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» задерживают более 15 рейсов на прилет и вылет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

По информации агентства, во «Внуково» задержаны 15 рейсов, еще два задержаны и три отменены в «Домодедово». В «Шереметьево» также задерживаются два рейса.

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#рейсы
#задержки
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В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
«Известия»: В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
28 августа 2023, 02:27

Фото: iStock/Motortion

В городе Мурино Ленинградской области водитель Porshe, объезжая по тротуару пробку, сбил человека. Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, пишут «Известия».
Уточняется, что автомобиль ярко-салатового цвета выехал на тротуар с шоссе, пытаясь объехать пробку. Один из пешеходов перегородил водителю дорогу и потребовал вернуться на проезжую часть. Однако водитель в ответ нажал на газ и пешеход оказался на капоте авто, после чего упал на газон.

Виновник ДТП покинул место происшествия. О состоянии пострадавшего в настоящее время не сообщается.

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В аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр»
Mash: В аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр»
28 августа 2023, 02:22

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В московской аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, рейсы на вылет и на прилёт временно задержаны.

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