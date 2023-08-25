Следствие просит продлить арест Треповой* до зимы

Фото: iStock/thawornnurak
Следствие просит продлить арест Дарьи Треповой* до зимы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретарь Басманного суда Анастасию Горбунову.
Напомним, 2 апреля Трепова* пришла в кафе на встречу участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с участием Владлена Татарского и вручила ему в подарок статуэтку – бюст самого Владлена, начиненный взрывчатой. В результате взрыва 42 человека получили травмы разной степени тяжести, а сам Татарский скончался на месте.
Ранее подозреваемую этапировали из Москвы в Санкт-Петербург. Рассмотрением ее дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.
*Признана экстремисткой на территории РФ
Читайте также:
Indian Express: Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
МК: Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
WSJ: Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина
«Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой* Дарьи назначено на сегодня на 11 часов», - прокомментировала ситуацию Горбунова.
*Признана экстремисткой на территории РФ
Читайте также:
Indian Express: Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
МК: Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
WSJ: Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина
Евгения Парфентьева