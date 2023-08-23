Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy

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Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — пояснил источник.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета, на котором летел Евгений Пригожин.
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Екатерина Коршунова