Слесарь из Белгородской области собрал СВУ и был задержан ФСБ

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Сотрудники ФСБ нашли у 20-летнего жителя Белгородской области самодельное взрывное устройство
Молодой парень из Белгородской области, собравший СВУ, был задержан сотрудниками ФСБ России, сообщает телеграмм-канал Baza.
Как стало известно, 20-летний слесарь собрал самодельную бомбу и хранил ее у себя дома в тайнике. Сотрудникам правоохранительных органов парень не смог объяснить причины, по которым изготовил взрывное устройство.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет заключения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине готовы принимать беженцев из Белгородской области, если будут желающие.
Как стало известно, 20-летний слесарь собрал самодельную бомбу и хранил ее у себя дома в тайнике. Сотрудникам правоохранительных органов парень не смог объяснить причины, по которым изготовил взрывное устройство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине готовы принимать беженцев из Белгородской области, если будут желающие.
Анастасия Крестьянова