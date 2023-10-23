Слесарь из Петербурга сбежал от похитителей во время копания собственной могилы

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История в духе бразильских сериалов, приправленная колоритом лихих 90-х, произошла в Санкт-Петербурге. 46-летний слесарь сумел скрыться от недругов, когда по их приказу уже почти выкопал себе могилу.
Призвав на помощь двоих приятелей, 60-летний подозреваемый сначала избил мужчину около дома. Потом он затолкали его в багажник машины, отвезли в лес, сунули в руки лопату и приказали копать могилу. Когда похитители на что-то отвлеклись, потерпевший сумел убежать. Теперь в сложных взаимоотношениях фигурантов дела о похищении и угрозе убийством разбирается полиция.
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Александр Бойцов