Слесарь-маньяк из Москвы несколько часов бил и насиловал пленницу

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который набросился на женщину и запер у себя в квартире дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступника удалось задержать. Правоохранители выяснили, что он состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «шизофрения». Полиция возбудила уголовное дело.
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Анастасия Крестьянова