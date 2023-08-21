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«Сломала пополам»: Автомобилистка с мужем на капоте врезалась в машину в Кузбассе

SHOT: Женщина с мужем на капоте врезалась в машину в Кузбассе
21 августа 2023, 18:54

Фото: iStock/z1b

Жительница Междуреченска прокатила на капоте своего мужа, затем на скорости врезалась в другую машину. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, между супругами произошел конфликт. Женщина намеревалась уехать на автомобиле, а мужчина ей всячески в этом препятствовал. В какой-то момент, мужчина преградил супруге дорогу и оказался на капоте автомобиля.

Женщину это не остановило, и она продолжила движение. На большой скорости, с мужем на капоте, женщина протаранила впереди двигающийся автомобиль, мужчину сильно сжало пополам, затем отбросило на асфальт от удара. Пострадавший находится в реанимации. Супруга пострадавшего задержана.

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#асфальт
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Спасатель Халилов о ситуации в коллекторах Москвы: «Трагедии можно было бы избежать»
21 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Кирилл Каллиников

Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов заявил, что трагедии, которая произошла в коллекторах Москвы с диггерами, можно было бы избежать, если бы организаторы не стали вести группу на экскурсию.
«Всё это страшно и больно. Если бы люди сами сказали, что не пойдут, а организаторы, несмотря на желание заработать, взяли бы и остановили группу и перенесли мероприятие или вернули деньги за экскурсию, трагедии можно было бы избежать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Он отметил, что основными причинами трагедии стали нарушения правил безопасности, а также здравого смысла, поскольку несмотря на наличие бахил ОЗК, налобного фонарика и каски во время стихии человек оказывается беспомощен, и это всё надо было учитывать. Кроме того, по его словам, организаторы мероприятия проигнорировали прогнозы погоды о предстоящем ливне.

Он добавил, что в целом деятельность диггеров является очень опасной, очень часты случаи, когда, пробираясь в опасные и неизведанные места, люди погибают, теряются, получают травмы и так далее.

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#москва
#экстрим
#происшествие
#экскурсия
#москва-река
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Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москва-реке
Mash: В Москве-реке нашли тело четвертого диггера
21 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, тело было обнаружено у причала «Зарядье» под Парящим мостом. В настоящее время, возраст погибшего и его личность не установлены. 

Трагедия произошла накануне в столице. Экскурсионная группа находилась под землёй, когда начался мощный ливень на поверхности. Коллекторы, в которых находились диггеры, оказались затоплены. Специалисты выразили мнение, что шансов на спасение у группы практически не было. Ранее сообщалось о трех погибших. 

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#трагедия
#ливень
#спасение
#уголовное экскурсии
#коллекторы
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ТАСС: Футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП в центре Самары, но не пострадал
21 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Форвард самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в ДТП, но не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Уточняется, что в результате аварии, которая произошла в центре Самары, футболист не пострадал. Ему также не понадобится дополнительная медицинская помощь.

Владимир Писарский играет за футбольную команду «Крылья Советов» с 2023 года. За это время он принял участие в 16 матчах самарского клуба, а которых забил три мяча. До этого, Писарский играл в составах «Симферополя», «Иртыша» из Омска и «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что подмосковном Богородском автомобиль Audi на полном ходу врезался в машину полиции.

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#дтп
#футболист
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Минобороны сообщило об еще одной попытке атаки БПЛА на Белгородскую область
Минобороны: Киев предпринял новую попытку атаки БПЛА в Белгородской области
21 августа 2023, 16:59

Фото: iStock/Yurchello108

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим около 16:00 мск предпринял новую попытку атаки беспилотником в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
В Минобороны сообщили, что для атаки противник использовал дрон самолетного типа. Системами российской ПВО, БПЛА был выявлен и уничтожен над территорией Белгородской области. 

В результате попытки очередной террористической атаки со стороны киевского режима, жертв и разрушений нет
 
Прежде сообщалось, что системы ПВО сбили 12 дронов над Белгородской областью. Несколько обломков БПЛА ​попали в дома местных жителей. 

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#подмосковье
#дрон
#бпла
#дома
#всу
#минобороны
#пво
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В Москве 11-летняя девочка утонула в пруду
В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки
21 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/Spivak222

Тело 11-летней девочки обнаружено в Пенягинском пруду в Митино. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграмм-канале.
В ведомстве уточнили, что девочка находилась на водоеме без сопровождения взрослых. Несовершеннолетняя пришла на пруд совместно со своей подругой 2010 года рождения.  

По предварительной информации, девочка купалась в пруду и в какой-то момент начала тонуть. Выбраться из воды самостоятельно малолетняя не смогла и ушла под воду. По факту гибели несовершеннолетней, инициировано проведение проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#проверки
#реки
#пруд
#происшествия
#девочка
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ФСБ: В Ростовской области задержали украинку, собиравшую информацию о ВС РФ
21 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/zoka74

В Ростовской области силовики ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала информацию о вооружённых силах России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным следствия, украинка собиралась передать сотруднице СБУ сведения о личном составе ВС РФ, расположении средств ПВО и перемещении военной техники. 

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, удалось избежать нанесения новых ударов со стороны ВСУ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ей может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области завели уголовное дело в отношении руководителя Одесской железной дороги, организовавшего диверсию.

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#россия
#украина
#данные
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Бывшего сотрудника ФСБ трансгендера Майерс оштрафовали по делу о гостайне
Мособлсуд оштрафовала сменившего пол бывшего капитана ФСБ по делу о защите гостайны
21 августа 2023, 15:46

Фото: iStock/Michał Chodyra

Московский областной суд оштрафовал трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая в прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, по делу о защите гостайны, сообщил адвокат Константин Ерохин в интервью Lenta.ru.
7 декабря 2022 года Майерс пыталась покинуть Россию из-за отношения в стране к трансгендерным персонам. Однако, бывшего сотрудника ФСБ задержали в Домодедово, так как она является носителем государственной тайны и не имеет права покидать Россию. У нее также изъяли паспорт.

Суд оштрафовал Майерс на 300 тысяч рублей. Ей вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде.

Ерохин отметил, что решением суда его подзащитная довольна, обжаловать приговор они не будут. 

Отметим, что Майерс признала свою вину в самом начале судебных ​разбирательств. 

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#фсб
#штраф
#мособлсуд
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Пожар на складе в Ногинске локализовали на площади 4,3 тыс «квадратов»
21 августа 2023, 15:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ногинске удалось локализовать пожар складе с лакокрасочными изделиями. Его площадь превысила 4,3 тыс кв метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Там отметили, что два вертолёта Ка-32 с водосливными устройствами совершили 69 сбросов 345 тонн воды. 
 
В ведомстве отметили, что пожар сейчас тушат более 130 человек и 38 единиц техники.
 
Ранее в подмосковном Минэкологии информировали, что превышений концентрации загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на складе лакокрасочных изделий в городском округе Богородский нет.  
 
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#пожар
#чп
#склад
#богородский городской округ
#ногинск
#мчс
#подмосковье
#московская область
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ФСБ: В Херсонской области арестовали руководителя Одесской ж/д за организацию диверсии
21 августа 2023, 15:19

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Руководителя Одесской железной дороги по подозрению в совершении диверсии задержали оперативники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Херсонской области.
Уточняется, что в феврале прошлого года гражданин Украины умышленно повредил стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон. Это привело к нарушениям снабжения группировки российских войск, участвующей в СВО.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. В настоящее время он находится под стражей. 

Ранее сообщалось, что на границе в Брянской области были задержаны четверо диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию РФ.

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#херсонская область
#одесса
#железная дорога
#арест
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