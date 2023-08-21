«Сломала пополам»: Автомобилистка с мужем на капоте врезалась в машину в Кузбассе

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Жительница Междуреченска прокатила на капоте своего мужа, затем на скорости врезалась в другую машину. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Женщину это не остановило, и она продолжила движение. На большой скорости, с мужем на капоте, женщина протаранила впереди двигающийся автомобиль, мужчину сильно сжало пополам, затем отбросило на асфальт от удара. Пострадавший находится в реанимации. Супруга пострадавшего задержана.
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