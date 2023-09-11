Сломавший статую «Принцессы Турандот» в Москве мужчина хотел стать актером

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Акробат, оседлавший статую «Принцессы Турандот» у Театра им. Е. Вахтангова в Москве, мечтал стать актером, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 9 сентября 23-летний житель Москвы Виктор Руссо забрался на статую «Принцессы Турандот» на Арбате, но не удержался и рухнул вниз вместо с куском скульптуры. Акробат все еще находится в больнице. При падении он рассек себе голову, а также сломал обе пятки. По словам врачей, ему предстоит как минимум пару лет реабилитации, когда ему придется ходить с тростью.
Выяснилось, что мужчина мечтал стать артистом. Он даже участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены», однако, с карьерой не задалось.
В тот день неудавшийся артист перебрал с алкоголем и решил продемонстрировать свой талант всему старому Арбату.
Читайте также:
У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена
Выяснилось, что мужчина мечтал стать артистом. Он даже участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены», однако, с карьерой не задалось.
Читайте также:
У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена
Евгения Парфентьева