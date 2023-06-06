Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

Фото: Сайт Кремля
Леонид Слуцкий заявил, что разрушение Каховской ГЭС может стать экономической и гуманитарной катастрофой
Разрушение Каховской ГЭС может стать причиной гуманитарной, экологической и экономической катастрофы, поэтому удары Украины по ней можно считать государственным терроризмом и военным преступлением. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, из-за произошедшего необходимо крайне серьезно отнестись к сведениям о том, что Украина планировала осуществить теракты с «грязными бомбами» на территории России.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент в руках «неонацистских нелюдей» может страшное вооружение. Поэтому он призвал остановить их и сделать это крайне решительно и жестко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ЕС высказался об атаке на Каховскую ГЭС.
«Государственный терроризм и военное преступление - вот что такое удары киевской хунты по Каховской ГЭС - важнейшему объекту гражданской, подчеркиваю, гражданской (!) инфраструктуры... Разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической, гуманитарной, экологической катастрофой», - уверен Слуцкий.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент в руках «неонацистских нелюдей» может страшное вооружение. Поэтому он призвал остановить их и сделать это крайне решительно и жестко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ЕС высказался об атаке на Каховскую ГЭС.
Татьяна Лаврова