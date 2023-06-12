Слушание по делу об убийстве экс-премьера Японии Абэ отменили из-за подозрительного предмета в суде

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В суд отправили пакет от неустановленного отправителя. В здании работает группа специалистов по работе со взрывчатыми веществами для проведения проверки. Сотрудники и посетители эвакуированы в целях безопасности.
Ранее в РАН не увидели объективных причин для покушения на Синдзо Абэ. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ оставался активным деятелем, который вершил дела в политических кругах Японии, однако за это не убивают. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.