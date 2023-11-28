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«Смелый поступок»: Ханты-Мансийский чиновник прилюдно покаялся за пьяную езду

Глава Берёзовского района Артеев покаялся за пьяную езду в социальной сети
28 ноября 2023, 10:03
Фото: iStock/kurmyshov

Фото: iStock/kurmyshov

Глава Берёзовского района Павел Артеев Ханты-Мансийского автономного округа добровольно покаялся за пьяную езду в социальной сети.
«Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», - написал Артеев.

По словам самого чиновника, в ночь с 24 на 25 ноября он злоупотребил спиртным и сел за руль. В результате, он не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Его поймали сотрудники ГИБДД в районе посёлка Берёзово.


При этом, большинство комментаторов высоко оценили поступок Артеева и назвали его смелым.

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#автомобиль
#социальная сеть
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Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале
28 ноября 2023, 09:43

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пересмотреть уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка на Урале, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 апреля рядом с челябинским компьютерным клубом между двумя группами подростков завязался спор. Однако, силы оказались не равны, поэтому толпа побольше, состоявшая из шести уроженцев Таджикистана, сперва избили 17-летнего парня, а затем, когда он уже лежал на земле, добили его ножом. От полученных травм подросток скончался.

В результате следственных действий, арестованы были все шестеро нападавших.

Однако, уже в ноябре на свободу вышел 19-летний Саид Азизов. Следователи решили, что он не принимал участие в избиении, а только хотел украсть телефон. При этом, по информации «РИА Новости», на Азизова уже поступали жалобы из-за его агрессивного поведения.

Бастрыкин призвал пересмотреть решение следствия по этому уголовному делу.

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Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
28 ноября 2023, 09:04

Фото: iStock/fergregory

Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов и диверсий, которые готовил житель Татарстана, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столице региона Казани задержали 30-летнего безработного мужчину, который признался в подготовке серии поджогов и взрывов. Он также сознался, что состоял в легионе «Свобода России»*. 

В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены семь таймеров для детонатора, семь трансформаторов для создания тока, квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильных телефонов. Помимо этого, житель Татарстана показал силовикам свой схрон в лесу, где он хранил 17 бутылок с зажигательной смесью.

В телефоне задержанного нашли переписки с членами террористической организации, в которой он состоял. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и покушении на диверсию. Суммарно, ему грозит более 20 лет лишения свободы.

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#уголовное татарстан
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#задержание
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В Москве одноклассники вытолкнули девочку из окна, у неё повреждён позвоночник
28 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/ronstik

В Москве пятиклассники вытолкнули девочку из окна первого этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 13-летняя девочка играла с одноклассниками на перемене в столичной школе «Эрудит».

В момент игры, один из одноклассников распахнул большое окно и вытолкнул в него девочку. При этом, кто именно толкнул её в окно – школьница вспомнить не может. 

Пострадавшей потребовалась госпитализация. В больнице у пятиклассницы диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Врачи прописали девочке обезболивающие и постельный режим. 

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних инициировали проверку по факту произошедшего.

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#травмы
#москва
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В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом
28 ноября 2023, 07:44

Фото: iStock/Sinicakover

В Волгоградской области двое детей сбежали из дома, потому что не хотели жить с отчимом, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома днём 26 ноября. Беглецы оставили матери записку, в которой заявили, что не хотят жить с отчимом.

Дети оставили маме адрес, по которому они собираются остаться жить. При этом, они указали, что очень хотят вернуться жить домой, но только в том случае, если его покинет отчим «дядя Витя».

Взволнованная мать бросилась на указанный детьми адрес, однако, там их не оказалось. Сбежавших разыскивали почти сутки, пока они не попались на глаза случайной прохожей. Женщина отвела в полицию двух детей, которые бродили по улице без взрослых. 

Теперь полиция будет устанавливать, почему дети так не хотели жить с 32-летним отчимом, что решили сбежать из дома.

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#полиция
#дети
#мать
#поиски
#дом
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Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света в результате аварии
28 ноября 2023, 07:32

Фото: iStock/hxdyl

В результате аварии на линии электропередачи более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По информации ведомства, авария произошла 28 ноября в 10:00 (03:00 по московскому времени). В результате, электроснабжение пропало в крупном районе Владивостока. Без света остались более 9 тысяч жителей 50 многоквартирных домов. 

По словам собеседника агентства, в настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы по устранению последствий аварии. Он также подчеркнул, что прокуратура проведёт проверку и даст оценку соблюдениям требований, которые должны были быть выполнены при обслуживании электросетей. 

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#авария
#прокуратура
#специалисты
#свет
#электричество
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Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России
28 ноября 2023, 04:23

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

В течение текущей недели в 15 регионах шести федеральных округов России могут возникнуть проблемы с обеспечением жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых штормовых ветров со скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, передает РИА Новости.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможных сбоях в работе систем, таких как транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов из-за воздействия порывов ветра и выпадения осадков до 25 миллиметров в некоторых местах.

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#море
#шторм
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В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию
28 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/artolympic

В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, произошло ДТП поздно вечером 27 ноября, в результате которого погибла женщина, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Водитель, виновник аварии, по словам его знакомых, на день до этого отмечал свадьбу и сел за руль в нетрезвом состоянии.

«Инцидент произошел около дома 11 по улице Трашутина в 22:15. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения, управлявший автомобилем Mitsubishi, столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением мужчины 1994 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Погибла пассажирка автомобиля Daewoo, а пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы.

Участник ДТП, который накануне свадьбы находился за рулем пьяным, как утверждают его знакомые, двигался по улице Трашутина со скоростью, превышающей 100 км/ч, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на свидетельские показания. Полиция находится в процессе расследования, чтобы установить обстоятельства аварии, включая состояние водителя Mitsubishi в момент происшествия и его скорость движения.

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Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника
В Петербурге девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника
28 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

По информации портала 78.ru, 19-летняя девушка в Петербурге спасалась от насильника, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Инцидент произошел в ранние утренние часы понедельника, 27 ноября, на улице Руднева в Выборгском районе. После происшествия ее доставили в больницу с серьезными травмами головы, груди и таза, включая открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану в области виска.

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#школьница
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Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции
Катимерини: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом
28 ноября 2023, 01:20

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Судно Raptor, затонувшее у греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщает газета «Катимерини».
По документам, судно, флаг которого принадлежит Коморским островам, перевозило груз соли из Египта в Стамбул. Однако спасенный член экипажа рассказал представителям береговой охраны, что окончательным пунктом назначения была Украина, а в Стамбуле команда планировала пополнить запасы.

Подозрения в контрабанде усиливает факт, что капитан задержал отправку сигнала бедствия о пробое в корпусе судна не сразу, а только на следующий день, всего за несколько минут до затопления. Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа; одного спасли, 12 пропали без вести.

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