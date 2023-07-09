Смерч образовался у Крымского моста

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Возле Крымского моста образовался смерч. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в ближайшее время на полуострове ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром.
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Екатерина Коршунова