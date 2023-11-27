Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву

Фото: iStock/aee_werawan
В российскую столицу могла попасть смертельная партия метадона из Ставрополя. Уже два человека госпитализированы в московские больницы с отравлением этим наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в детскую больницу столицы попала двухлетняя девочка из Красногорска с отравлением метадоном. Вслед за ней госпитализировали 24-летнего молодого человека с отравлением этим же наркотиком из Хорошёвского района Москвы. Его привезли в медучреждение уже без сознания. Анализы показали сильное отравление метадоном. Он находится в токсикореанимации. Оказалось, что мужчина уже давно употребляет наркотики.
Сейчас полиция работает с девушкой, из квартиры которой и был госпитализирован парень. Они познакомились в клубе, а после продолжили общение у нее дома.
Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Впоследствии четверо из них скончались.
Читайте также:
Троих иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани
«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками
Нарколог Сараев прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани
Сейчас полиция работает с девушкой, из квартиры которой и был госпитализирован парень. Они познакомились в клубе, а после продолжили общение у нее дома.
Читайте также:
Троих иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани
«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками
Нарколог Сараев прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани
Элина Позднякова