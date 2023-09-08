«Смертельный фаст-фуд»: Выявлена причина смерти девушки после съеденной шаурмы

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Жительница Курской области умерла, съев шаурму. В курице, входящей в состав ролла, обнаружен стафилококк. Предположительно, микроорганизмы появились из-за того, что мясо лежало не в холодильнике, от чего просто испортилось.
Ларек с фаст-фудом закрыли и задержали нескольких сотрудников. Следственный комитет возбудил дело по статье производство и хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция ищет владельца шаурмечной и поставщиков курятины. Шаурма пройдет экспертизу.
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