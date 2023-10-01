Смертельное ДТП произошло в Балашихе

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Четыре человека погибли в аварии в Балашихе. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Ранее в аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области один подросток погиб и один получил травмы. ЧП случилось вечером 30 сентября на 244 км дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 Урал». 41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков.
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