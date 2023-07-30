Смертельное ДТП произошло в Калмыкии

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На трассе в Калмыкии из-за столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике.
Отмечается, что четыре человека, двое из которых — несовершеннолетние, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
Движение по трассе функционирует в полном режиме. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. На месте происшествия сотрудник полиции погиб.
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Екатерина Коршунова